إسرائيل: خسائرنا بسبب ”كورونا“ قد تصل إلى 4 مليارات دولار

قدرت وزارة المالية الإسرائيلية الخسائر التي يمكن أن تلحق بدولة الاحتلال بسبب فيروس كورونا، بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن أعلنت عن اكتشاف عدد من الإصابات ضمن القادمين إليها من الخارج.

وقالت في تقرير نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة بالإنجليزية إن حجم الخسائر يمكن أن يرتفع بشكل كبير في حال تفشي المرض داخل إسرائيل.

وأوضح التقرير أن الخسائر الأولية تصل إلى 0.5-1% من إنتاج الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالي، بما يتراوح بين مليار و4 مليارات دولار.

وأضاف أن ”تقديرات الخسائر هذه لا تتضمن تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، ما يعني زيادة كبيرة في الخسائر المادية“.

وبحسب التقرير، عقد وزير المالية الإسرائيلي موشي كاهلون اجتماعا طارئا أمس الاثنين لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوباء.

وكان وزير النقل بيزالال سموتريش قد أعلن الأسبوع الماضي أن شركة العال للطيران خسرت نحو 50 مليون دولار جراء تفشي الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع السياحي في إسرائيل تأثر كثيرا منذ انتشار الوباء بعد أن تم منع دخول المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير.