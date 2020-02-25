تراجع أسعار الذهب ومخاوف فيروس كورونا تكبح الخسائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في 7 أعوام في الجلسة السابقة، وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش. ويوم الاثنين، ارتفع الذهب 2.8% إلى 1688.66 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1650.60 دولار.

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 7 حالات أمس الاثنين، في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3% إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة، فقد خسرت 0.7% إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر/ أيلول في الجلسة السابقة، واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.