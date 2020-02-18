توقعات ”أبل“ السلبية لأثر ”كورونا“ ترفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات، ما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة الـ 0717 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من شباط/ فبراير الجاري عند 1587.40 دولار، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1590 دولارا.

وقالت مارغريت يانغ يان، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن ”أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساورهم حاليا قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي“.

وخفضت أبل توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناجمة عن الفيروس، وتقلص الطلب من السوق الصينية، ما أفضى بحسب مارغريت إلى عزوف عن المخاطرة.

وأبل من أكبر الشركات الغربية التي ستتأثر سلبا بتفشي المرض.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت الفضة 0.6 % إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 % مسجلا 973.49 دولار للأوقية.