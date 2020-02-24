الطيار أشرف أبو اليسر يعلق على عرض محمد رمضان بشأن تعويضه ماديا (فيديو)

علق الطيار المصري المفصول أشرف أبو اليسر، على العرض الذي قدمه له مواطنه الفنان محمد رمضان لحل الأزمة العالقة بينهما بشأن فيديو كابينة الطائرة الذي أثار الرأي العام في مصر، موضحا أنه يرفض ما أدلى به محمد رمضان تماما بشأن منحه راتبا شهريا على سبيل التعويض لحين عودته إلى عمله أو حصوله على حكم قضائي.

وأكد الطيار أشرف أبو اليسر، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”القاهرة الآن“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر شاشة ”العربية-الحدث“ أن كرامته لا تسمح له أن يذهب إلى محمد رمضان للحصول منه على راتب شهري مستغربا من عرضه بالقول: ”هذا لا يرضي أحدا وأنا لا أجري وراء أحد والقضاء بيننا“.

ورفض ”أبو اليسر“، ما يثار حوله بشأن اتهامات محمد رمضان له بأنه يريد ابتزازه، مشددا على أنه من العيب أن يقال إنني أطلب تعويضا لي ولزملائي لتوزيعه بيننا.

وجدد الطيار المصري، دعوته للفنان محمد رمضان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات كي ينتهي الأمر وديا إذا ما أراد، وقال ”أنتظر محمد رمضان ”رجلا لرجل“ كي يتم تسوية الأمر إلا أنه حتى الآن لم يتواصل معي“.

وأبدى اندهاشه من حديث البعض بشأن التعويض الذي طلبه المحامون في الدعوى القضائية، منوها إلى أن هذا حق الدفاع في طلب التعويض المناسب حتى لو وصل إلى مليار جنيه.

وأكد ”أبو اليسر“ أنه لا يعرف ما طلبه المحامون من تعويض، رافضا الاعتراف بأي خطأ حدث منه في واقعة كابينة الطائرة، قائلا ”أيوه قلت أنا الحكومة وأنا فعلا الحكومة في المكان اللي بتولى مسؤوليته كاملة، أنا رئيس جمهورية الطيارة“.

وأردف الطيار المفصول من عمله قائلا، إن محمد رمضان اخترق خصوصياته ونشر له صورة كان متفقا عليها أن تكون ”برايفت“ وليست للنشر إلا باستئذان منه لكنه نشر صورا لي دون حق.

يذكر أن محمد رمضان، قد أكد في لقاء له بالتلفزيون الرسمي المصري أنه مستعد لتعويض الطيار المفصول بمنحه مبلغ الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في أثناء عمله لحين الحصول على حكم قضائي أو عودته لعمله.