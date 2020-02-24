باسم سمرة مهاجما محمد رمضان: أتحداك

علق الفنان المصري باسم سمرة، لأول مرة علي مقطع الفيديو المتداول بشأن دفعه للفنان محمد رمضان في إحدى المناسبات، معرباً عن استيائه الشديد من اهتمام الإعلاميين والصحفيين بمثل هذه الأمور التافهة والتي لا قيمة لها.

وعلق باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” على تصريحات محمد رمضان غير اللائقة، قائلا: ”أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس ومتربي.. أنا بدعوك لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة ونشوف لكن البلطجة دي مش سكتي“، على حد قوله.

وقال باسم: “محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. تعالي مناظرة وسيب الجمهور هو اللي يحكم بينا .. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير“.

وكان الفنان محمد رمضان، قال خلال لقائه ببرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولي: “باسم مكنش في وعيه وعملها وهو ميقصدش، ولو كان في وعيه كنت ناولته بالشمال“.

يذكر أن محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو كان يغني خلاله أغنية ”إنساي“ ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، وكان باسم سمرة يمر من جانبه فانفعل عليه وأزاحه بيده بشكل غريب.