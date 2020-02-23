السعودية: مجموعة العشرين تتبنى سياسات للحد من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين اتفقوا اليوم الأحد، على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وتبني السياسات المناسبة؛ للحد من تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وساد الاجتماع الذي استمر يومين في الرياض، القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتوقع صندوق النقد الدولي، أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.‎

وأضاف الجدعان، أن المملكة على اتصال ببلدان أخرى؛ لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين، إلى أن ”المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني“.‎