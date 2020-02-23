تسريب يكشف عن تفاصيل منتجات أبل الجديدة

كشفت تسريبات جديدة النقاب عن تفاصيل منتجات شركة ”أبل“ الجديدة التي سيتم إصدارها في المستقبل القريب.

وأظهرت القائمة مجموعة من المنتجات تحمل حرف X؛ وتضمنت سماعات X Generation بثمن 399 دولارا.

ويبدو أن هناك أيضا قوائم جديدة لـ ”Apple TV Gen X“ بثمن 180 دولارا و“آيباد“ ”Apple iPod Touch X Generation“ بثمن 400 دولار وساعة ”Apple Watch Series X“ بمبلغ 50 دولارا.

وتعتبر هذه التسميات جميعها أسماء بديلة ويمكن أن تمثل المنتجات المستقبلية، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان الأمر كذلك، ولا نعرف ماهية هذه القوائم أو ما إذا كانت دقيقة، لذلك لا ينبغي اعتبارها دليلا ملموسا على الأجهزة الجديدة، كما أشارت التسريبات إلى وجود جهاز ”آيفون“ جديد منخفض التكلفة بسعر يبدأ من 399 دولارا .

ومن المرجح أن تعقد ”أبل“ مؤتمرا في آذار/مارس المقبل، وسيشهد المؤتمر إصدار هواتف آيفون الجديدة المنخفضة التكلفة، وإصدار ”Apple TV“ ، و iPad Pro المحدث، و AirTags المشاع، وهي أيضا منتجات جديدة محتملة يمكن أن تظهر لأول مرة في الشهر المقبل.