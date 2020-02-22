”أبل“ تصمم هاتف ”آيفون“ متعدد الشاشات (صورة)

تسعى شركة أبل الأمريكية إلى تقديم تصاميم جديدة يمكن أن تجعل هاتفها آيفون يجود بأحدث ما تنطق به التكنولوجيا الحديثة، متخطية غريمتيها سامسونغ وهواوي.

وقدمت أبل – ومقرها منطقة خليج سان فرانسيسكو كاليفورنيا – مؤخرا طلب براءة لهاتفها آيفون بشاشة زجاجية على جوانبه المتعددة، عرضتها الشركة لأول مرة بشكل واضح على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى موقع أبل إنسادير.

وجاء في ورقة الوصف المقدمة لنيل براءة الاختراع، أنه سيتم تصنيع الجزء الأمامي والخلفي وجانبي الهاتف الذكي من الزجاج، ما يعطي انطباعا لدى رؤيته بأن الجهاز بأكمله مصنوع من الزجاج، بحسب ما ذكره موقع ”بيزنس إنسايدر“.

كما يذكر الوصف أيضا إمكانية إضافة شاشات إضافية على الجانب أو الجزء الخلفي من الهاتف إذا كانت العلبة والغلاف الخارجي مصنوعين بالكامل من الزجاج.

وتشير التقارير إلى أن أبل في مسعاها الجديد تأمل أن تواصل التنافس في سوق الهواتف الذكية التي تستحوذ عليها الشركتان الآسيويتان (سامسونغ وهواوي)، عبر إنتاجهما الغزير من الهواتف الجديدة القابلة للطي.

على سبيل المثال، قد تكون الجوانب الزجاجية والجانبية الزجاجية شفافة في الآيفون الجديد، ما يسمح للهاتف بتضمين شاشات عرض إضافية يمكن عرضها من خلال الجانبين أو الظهر.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يسمح للمستخدمين التعامل مع الجهاز من خلال شاشات العرض الجانبية والخلفية القابلة للمس باستخدام أنظمة استشعار اللمس، ما يحول الأسطح الجانبية والخلفية بشكل فعال إلى أجهزة إدخال أو أسطح إضافية يمكن للمستخدم التفاعل معها للتحكم في هاتفه.