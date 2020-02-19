وفاة الإعلامي المصري عمر نجيب

توفي الإعلامي المصري عمر نجيب، المذيع في قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، الأربعاء، بعد معاناة من حالة نفسية سيئة إثر رحيل والدته بداية شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر الأربعاء بمسجد التوحيد بمدينة العبور.

وقال الإعلامي في قناة النيل الرياضة عليان حسن ”الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي معلش الحاجة والدتي توفاها الله“.

وأضاف حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”: ”دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرًا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى“.

وكان نجيب يقدم عدة برامج مثل ”هو وهي“ على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل لقناة الأسرة والطفل.