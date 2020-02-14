فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لنشر الصور

أطلقت شركة ”فيسبوك“ تطبيقًا جديدًا يسمى ”Hobbi“ تحت اسم مطوِّر فريق NPE الذي تم تقديمه لأول مرة في صيف العام الماضي.

ويشبه التطبيق الجديد ”Pinterest“، إذ يتيح للمستخدمين تحميل صور الحرف اليدوية الخاصة بهم، وفيديوهات التعلم الذاتي والوصفات وأنشطة أخرى، وفقًا لما ذكره موقع ”slashgear“.

ويعد هذا هو التطبيق الرابع الذي يصدره فريق Facebook Product Experience ”NPE“، لينضم بذلك إلى أداة إنشاء ”ميم الصور“ التي تم إطلاقها مسبقًا والمزيد من التطبيقات الأخرى.

وقد وجدت شركة The Information أن تطبيق Hobbi مدرج في متجر تطبيقات أبل في أوكرانيا، وكولومبيا، وإسبانيا، وبلجيكا.

ومنذ ذلك الحين، تم البحث عن التطبيق من قِبل بعض المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح مدى توفره على نطاق واسع في الوقت الحالي، ويبدو أنه متاح فقط على نظام التشغيل iOS.

واستنادًا إلى قائمة App Store، فقد تم تصميم Hobbi كوسيلة للمستخدمين لحفظ مشاريعهم عن طريق تحميل الصور وتنظيمها في ”مجموعات مرئية“، والتي تشبه لوحات الحائط الافتراضية الموجودة في Pinterest.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مميزة تتم مشاركتها مع الأصدقاء، مما يشير إلى وجود ميزات اجتماعية.

وذكر الموقع أنه على الرغم من ذلك، يبدو أن ”Hobbi“ لا تحتوي على نفس العناصر الاجتماعية القوية الموجودة في Pinterest، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء لوحات حائط افتراضية ومشاركتها مع الآخرين.

وقد يكون هذا الأمر أكثر فائدة للمستخدمين الفرديين الذين يرغبون في تتبع تقدمهم، لكنه لن يجعل التطبيق مفيدًا كوسيلة للعثور على أفكار جديدة.

ويُعد Hobbi إضافة مرحبا بها في سوق تطبيقات DIY، حيث تقدم إضافة شخصية أكثر قليلاً كبديل عن Pinterest، التي سيطرت إلى حد كبير على هذا النوع من التطبيقات.