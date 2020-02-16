مديرة صندوق النقد تشيد بمعرض ”إكسبو دبي 2020“

المصدر: ا ف ب

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، بمعرض ”إكسبو دبي 2020”، الذي سيفتح أبوابه لاحقا هذا العام.

وقالت جورجييفا إن ”معرض إكسبو دبي 2020 سيحدث زخما قويا يدعم النمو الاقتصادي للإمارات.“

وأضافت خلال لقاء مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة للإمارة أنّ ”إكسبو دبي 2020 من شأنه إحداث زخم قوي يدعم النمو الاقتصادي للدولة خلال العام المقبل“.

كما اعتبرت أنّ ”ما توفره الحكومة الإماراتية من محفزات اقتصادية قوية، تشكل مصدر تشجيع مهما للاستثمارات والقطاع الخاص“، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتطرق اللقاء مع الشيخ محمد بن راشد إلى مناقشة النموذج التنموي الذي تتميز به دولة الإمارات على مستوى المنطقة العربية، والذي اتسم في جميع مراحله ببناء شراكات متينة مع مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي.

وتعوّل دبي على معرض ”إكسبو 2020“ الذي تستضيفه بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 ونيسان/أبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في المعرض العالمي.