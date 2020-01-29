الشيخ محمد بن راشد يبحث عن معلمة إماراتية بسبب مقطع فيديو

نشرت حسابات الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مواقع التواصل، منشورا مرفقا بمقطع فيديو لإحدى المعلمات، وهي تستقبل التلاميذ في المدرسة، وتبث فيهم الابتسامة، يطلب من خلاله معلومات عن المعلمة تمكنه من التواصل معها.

بداية يوم دراسي في الامارات … البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة … وكلمة طيبة … وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة … نبحث عنها لمن يعرفها ؟ pic.twitter.com/xkIqI0p132 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 29, 2020

وجاء في مضمون المنشور: ”بداية يوم دراسي في الإمارات … البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة … وكلمة طيبة … وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة … نبحث عنها لمن يعرفها؟“.

????من القلب ❤️شكراً ????لكل من ثنا على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وافتخر بوظيفتي واعتز بها لانها تخدم جيل ان شاء الله يكونون قرة عين لوالديهم وذخر لوطنهم ????????وما اقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته ???????? — ????????الخاص???????????? النعيميه ???????? (@HamsAlLail) January 29, 2020

ولاقى مقطع فيديو متداول لمعلمة تقوم باستقبال الطلاب بابتسامة، وتطلب منهم الابتسام، وترفع من روحهم المعنوية، إعجاب إماراتيين.

مستحيل انساج من كنت صف اول لين خامس كنتي وايد طيبه وحنونه وماتغيرتي ويحظهم هالجيل فيج ???????? https://t.co/oRxTgzFIey — س َ (@slamiix1) January 29, 2020

وتفاعل ناشطون مع منشور حاكم دبي، حيث أكدوا أن المعلمة المعنية تدعى شيخة النعيمي، وتعمل في مدرسة ”العالية“ في منطقة ”اليحر“ في مدينة العين.

ماما شيخه????اخصائية المدرسه يوم كنت صف اول لين خامس والحين ثالث سنه جامعه يعني من ١٥ سنه نفس الاسلوب ما تغير ???????????????? https://t.co/vFQBjWcqMx — ٰ (@suaaly) January 28, 2020

وعلقت شيخة النعيمي بدورها على التفاعل معها من قبل ناشطين عبر حسابها في موقع ”تويتر“، مؤكدة أنها ”تعتز بوظيفتها“، مقدمة شكرها للجميع.

ممممامممما شيخه???? كانت اخصائيتي من صف الاول الى الصف الخامس ولين يومكم مب ناسيه اسلوبها ويانا كانت ام اخت وكلشي بنسبه لنا كانت دايماً تنشر الاجابيه علينا والله اني ف الكليه وثاني سنه ومب قادره انساها دايما كانت تحاول انها تترك اثر طيب فينا والله اننا م بننسى هالفضل لين نموت ???????? https://t.co/p3f5Fxulmf — Al (@jq_p01) January 28, 2020

وقامت بإعادة نشر تعليقات لأشخاص كانوا طلابا في المدرسة التي تعمل بها، مؤكدين أنهم لم ينسوها قط، ولم ينسوا أسلوبها الإيجابي والجميل في التعامل.

واعتادت النعيمي، وهي اختصاصية اجتماعية، نشر مقاطع فيديو لها وهي ترفع من معنويات الأطفال أثناء دخولهم المدرسة لبدء اليوم الدراسي، إضافة إلى مقاطع أخرى بغرض نشر الروح الإيجابية.