 الشيخ محمد بن راشد يبحث عن معلمة إماراتية بسبب مقطع فيديو – إرم نيوز‬‎

الشيخ محمد بن راشد يبحث عن معلمة إماراتية بسبب مقطع فيديو

الشيخ محمد بن راشد يبحث عن معلمة إماراتية بسبب مقطع فيديو

المصدر: إرم نيوز

نشرت حسابات الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مواقع التواصل، منشورا مرفقا بمقطع فيديو لإحدى المعلمات، وهي تستقبل التلاميذ في المدرسة، وتبث فيهم الابتسامة، يطلب من خلاله معلومات عن المعلمة تمكنه من التواصل معها.

وجاء في مضمون المنشور: ”بداية يوم دراسي في الإمارات … البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة … وكلمة طيبة … وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة … نبحث عنها لمن يعرفها؟“.

ولاقى مقطع فيديو متداول لمعلمة تقوم باستقبال الطلاب بابتسامة، وتطلب منهم الابتسام، وترفع من روحهم المعنوية، إعجاب إماراتيين.

وتفاعل ناشطون مع منشور حاكم دبي، حيث أكدوا أن المعلمة المعنية تدعى شيخة النعيمي، وتعمل في مدرسة ”العالية“ في منطقة ”اليحر“ في مدينة العين.

وعلقت شيخة النعيمي بدورها على التفاعل معها من قبل ناشطين عبر حسابها في موقع ”تويتر“، مؤكدة أنها ”تعتز بوظيفتها“، مقدمة شكرها للجميع.

وقامت بإعادة نشر تعليقات لأشخاص كانوا طلابا في المدرسة التي تعمل بها، مؤكدين أنهم لم ينسوها قط، ولم ينسوا أسلوبها الإيجابي والجميل في التعامل.

واعتادت النعيمي، وهي اختصاصية اجتماعية، نشر مقاطع فيديو لها وهي ترفع من معنويات الأطفال أثناء دخولهم المدرسة لبدء اليوم الدراسي، إضافة إلى مقاطع أخرى بغرض نشر الروح الإيجابية.

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