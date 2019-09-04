محمد بن راشد يفاجئ تلاميذ مدرسة إماراتية (فيديو)

فأجأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تلاميذ مدرسة إماراتية بزيارة غير متوقعة.

وزار بن راشد اليوم الأربعاء مدرسة كلباء في إمارة الشارقة، التي يدرس فيها الطالب خليفة الكعبي الذي أنقذ زملاءه من حريق بحافلتهم، في موقف بطولي نادر.

محمد بن راشد: خلال جولتي اليوم في المنطقة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي، حرصت على زيارة الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي … هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية. pic.twitter.com/bT06SyMPjl — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 4, 2019

وروى الطالب الكعبي كيف أنقذ زملاءه من موت محقق بعد أن شب الحريق، قائلًا في مقابلة تلفزيونية (إنه في البداية طلع دخان نحن تضايقنا منا، فراح السايق شيك عالباص، وقال الباص سليم، رجع مرة ثانية ولا وراي أنا وزميلي شبت نار كبيرة، فمسكت زميلي من كتفه ودفعته أمامي وقلتله إنه يطلع، ومسكت صديقي الثاني صف سادس وقلتله يطلع، لكن السائق كان في حالة ارتباك وما قدر يتصرف، فمسكته من إيده وقلتله يطلع وكلنا طلعنا، حوالي 4 ثواني الباص تعرض لانفجار، وما قدر السايق يتعامل مع الشرطة، فأخذت منه التلفون وخبرتهم بالحالة)“.

الطالب #خليفة_عبدالله_الكعبي متحدثا عن مساهمته في إنقاذ زملائه بعد احتراق باصهم المدرسي في #كلباء pic.twitter.com/JjLmLA0h1z — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) September 3, 2019

وكانت معلومات متداولة أفادت بأن حريقًا شب في حافلة مدرسية، أول أمس الاثنين، وتمت السيطرة عليه في لحظات، وذلك بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلاب، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.