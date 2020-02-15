عمر كمال يرد على حسن شاكوش: أستطيع وقف عرض ”بنت الجيران“

رد مطرب المهرجانات المصري عمر كمال على تصريحات زميله حسن شاكوش، التي أشار فيها إلى عدم أحقيته بالحصول على مكاسب من أغنية ”بنت الجيران“، التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وقال عمر كمال في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه منذ البداية لم ينتظر الحصول على مكاسب من وراء الأغنية من اليوتيوب، والدليل على ذلك أنه سمح لحسن شاكوش بطرحها على قناته هو فقط، على الرغم من أنه هو الآخر لديه قناة على اليوتيوب.

واعترف كمال أن مكاسب أغنية ”بنت الجيران“ من اليوتيوب لم تشغله، خاصة أنه يحيي أكثر من 5 حفلات يوميًا، بالإضافة إلى إحيائه باستمرار حفلات بدبي والسعودية، موضحًا أنه يستطيع وقف عرض الأغنية على قناة شاكوش بصفته مطربًا مشاركًا فيها، ولكنه لن يفعل ذلك.

وأضاف أن كل الذي أزعجه من حسن شاكوكش، هو تجاهل اسمه فى كل المداخلات التليفونية واللقاءات التلفزيونية رغم أن نجاح الأغنية قائم عليهما معًا، مؤكدا أن أفضل الكوبليهات هو الذي غناها.

وحققت أغنية ”بنت الجيران“ المرتبة الثانية عالميا على موقع ”ساوند كلاود“، بواقع 54.7 مليون مشاهدة.

وبعد نجاح المهرجان بدأ اسما المطربين عمر كمال وحسن شاكوش يترددان في وسائل الإعلام، لكن تطور الأمر إلى حصول خلاف بين الزميلين؛ بسبب انفراد شاكوش بالظهور الإعلامي وتهميش دور عمر كمال.