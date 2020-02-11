هاني شاكر: نجاح حسن شاكوش في اختبارات المهن الموسيقية.. وسقوط حمو بيكا

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، عن اجتياز المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ورسوب المطرب حمو بيكا نهائياً، موضحًا أنه قرر الموافقة على ضم المطربين أصحاب الأصوات المميزة والذين تمكنوا من النجاح في اختبارات النقابة فقط.

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”على مسؤوليتي“، الذي يُعرض على شاشة ”صدى البلد“، ”الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر صُدم بصوت بيكا ورفض ضمه وقاله نصاً ”صوتك وحش“، وحلمي نفسه مكنش بعرف إنه ده حمو بيكا غير بعد ما سقط في الامتحان ”.

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أنه قرر وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات موضحا أنه استمع لأغنية ”بنت الجيران“ لحسن شاكوش والتي أصبحت عالمية على برنامج sound cloud، معرباً عن إندهاشه من نجاح الأغنية علي الرغم من احتوائها على مخدرات وخمور، مؤكدا أنه سيجري اختبار المطربين في هذا المجال وإعطائهم تصريحا شهريا.

واستنكر نقيب المهن الموسيقية، أسماء الشهرة لبعض الفنانين مثل شاكوش فضلًا عن أن غالبية مطربي الأغاني، لا يعرفون القراءة والكتابة، وحزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب، واختيارهم كلمات مبتذلة، مؤكدا أنه قرر تبني هذه المواهب ووضع ضوابط تحكمها.