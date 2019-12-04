أبرزهم عمرو موسى وهاني شاكر.. مشاهير يشاركون في عزاء شعبان عبدالرحيم (صور)

توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفنيّ في مصر، على منزل الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، لتأدية واجب العزاء فيه، بعدما وافته المنيّة صباح أمس الثلاثاء، داخل مستشفي المعادي العسكري، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية من أوائل الحضور، وتبعه كلّ من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان الشعبي أبو الليف، وهوبا، والفنان منير مكرم، والفنان محمود الليثي، وعبدالباسط حمودة، الفنان صلاح عبدالله، والفنان فايق عزب، وتواجد أيضًا الفنان الشعبي حكيم الذي دخل في بكاء هستيري أثناء تقديم واجب العزاء.

وشيع محبو الفنان الراحل جثمانه، يوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من المطربين الشعبيين مثل محمود الليثي، وعبد الباسط حمودة، وحجازي متقال، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مكرم منير.

يشار إلى أن عبدالرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، وهو جالس على كرسي متحرك نظرًا لإصابته في بمشكلة في العظام.

وولد المطرب الشعبي في حي الشرابية بالقاهرة باسم ”قاسم“ ولكن اختار اسم ”شعبان“ بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

وذاع صيت الفنان الراحل بشريط ”ها بطل السجاير“، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية ”أنا بكره إسرائيل“.

وتعد أغنية ”أنا بكره إسرائيل“ من أشهر أغانيه التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليًا وعربيًا.

وأحدثت الأغنية جدلًا وقتها؛ إذ اتهمته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرًا عن نبض الشارع المصري والعربي.