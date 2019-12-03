وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

توفّى الفنان المصري شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد مروره بوعكة صحية، وفق ما أكد نجل الفنان في اتصال هاتفي مع إرم نيوز.

وقال عدوية، نجل شعبان الأصغر، في تصريح مقتضب خلال اتصال هاتفي لإرم نيوز: ”أبويا مات“.

وكان الفنان المصري الراحل يعالج في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة؛ بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وكانت الأنباء تضاربت منذ صباح اليوم حول وفاة المطرب الشعبي، بين النفي والتأكيد.

بعد يومين من إحياء حفل في السعودية.. وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم #شعبولا تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠١٩

وظهر المطرب المصري الشعبي، في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، قبل يومين، جالسًا على كرسي متحرك، إذ أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.

ولاحقًا كشف شعبان عبد الرحيم، عن سبب غنائه جالسًا على كرسي خلال الحفل، مؤكدًا أن السبب الرئيس معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه .

وأكد شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كل يوم“ المذاع على قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هيئة الترفيه بالسعودية طلبوا منه القدوم، والغناء ضمن حفلات موسم الرياض ولكنه رفض بسبب كسر بقدمه، قائلًا ”اتصَّلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعال غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.