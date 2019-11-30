شعبان عبدالرحيم يكشف سبب غنائه بـ“موسم الرياض“ جالسًا على كرسي متحرك (فيديو)‎

كشف الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن سبب غنائه جالسًا على كرسي متحرك خلال حفله الذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية، مؤكدا أن السبب الرئيسي معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه .

وأكد شعبان خلال مداخليه هاتفية ببرنامج ”كل يوم“ المذاع علي قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هيئة الترفية بالسعودية طلبوا منه القدوم، والغناء ضمن حفلات موسم الرياض ولكنه رفض بسبب كسر بقدمه، قائلا ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعالى غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.

وأضاف شعبان خلال المداخلة ”الناس محترمة جدا وجابولي كرسي، وتاني حاجة أنا بغني ببقي مش برجلي“، وعن أغانيه قال شعبان، ”غنيت بكره إسرائيل وهبطل السجاير وغنوها معايا“، موضحا أنها ليست المرة الآولى التي يغني بالسعودية، حيث أنه شارك في عدد كبير من المسارح.

وكان المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، ظهر في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، جالسًا على كرسي متحرك، وأثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.

وقدمت هيئة الترفيه السعودية مختلف الأذواق الغنائية من خلال مشاركة كبار المطربين، بمختلف اللهجات خلال فعاليات موسم الرياض، من بينها تقديم اللون الشعبي في البوليفارد، من خلال شعبان عبدالرحيم.

وشهد ”موسم الرياض“ تفاعلًا واسعًا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل ”الرياض“ إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومًا، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أن يستقطب 20 مليون زائر.