الأردن.. العثور على جثة الشاب حمزة الخطيب بعد شهر على فقدانه (فيديو)

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على جثة الشاب حمزة الخطيب الذي فُقد قبل نحو شهر بعد أن جرفته مياه الأمطار.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس الأحد العثور على جثة في سد الملك طلال بمحافظة جرش، فيما تداول ناشطون مقطع فيديو للحظة العثور على الجثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن ”فحص الـ DNA الذي قامت به إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للجثة التي عثر عليها في سد الملك طلال، تعود للمواطن حمزة الخطيب الذي فقد منذ قرابة الشهر“.‎

ونقلت وسائل إعلامية محلية في وقت سابق عن شقيق الخطيب قوله إن الجثة تعود لشقيقه حمزة، مشيرا إلى أنهم استطاعوا التعرف على الجثة.

وكان الشاب حمزة الخطيب قد فقد أثره بعد تعرضه ومركبته للانجراف نتيجة غزارة الأمطار التي أثرت على المملكة قبل نحو شهر، ولم تفلح عمليات البحث الكبيرة التي نفذتها قوات الدفاع المدني في العثور عليه، لتقيم عائلته بعد نحو 14 يوما على فقدانه صلاة الجنازة على جثمانه، في إشارة إلى تسليمهم بوفاته.