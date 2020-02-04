أول ظهور لتركي آل الشيخ بعد إجراء العملية الجراحية (فيديو)

ظهر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، في مقطع فيديو هو الأول منذ إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم، وُصفت بالحرجة.

ووجه آل الشيخ الشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأمراء والمسؤولين في المملكة، ومنسوبي هيئة الترفيه والرياضة.

وقال آل الشيخ، خلال مقطع الفيديو إنه سيعود من الولايات المتحدة حيث أجرى العملية، إلى السعودية خلال نحو أسبوعين، مؤكدا اشتياقه للمملكة.

وكان تركي آل الشيخ، قد أجرى عملية جراحية ناجحة لإزالة ورم قبل أيام، في الولايات المتحدة الأمريكية.