تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية جراحية: ”جايك يا الرياض“

طمأن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الخميس، محبيه على وضعه الصحي بعد إجراء عملية إزالة ورم، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه“ مضيفا: ”جايك يا الرياض قريب إن شاء الله“.

الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمدالله … الحمدالله ????????????????❤️ جايك يا الرياض قريب ان شاء الله — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2020

وحظيت تغريدة آل الشيخ بتفاعل واسع من قبل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فرحتهم بعودته، وتمنياتهم له بالشفاء.

وكان تركي آل الشيخ، قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأكدت صحف محلية سعودية، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نجاح العملية الجراحية التي أجراها المستشار تركي.

وقال حساب ”صهيل“ الشهير في السعودية عبر تغريدة في ”تويتر“ : ”معالي المستشار تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية ناجحة في نيويورك، تم خلالها إزالة الورم بعد معاناته منه في الأيام الماضية“.