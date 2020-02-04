فوز العتيبي تواصل استفزاز متابعيها بصورة جديدة (صورة)

واصلت الناشطة السعودية فوز العتيبي، إثارة الجدل بعد نشرها صورة جريئة لها مع زوجها عبر ”تويتر“، تعرضت بسببها لهجوم شرس من قبل المتابعين.

ونشرت العتيبي صورة وصفها المتابعون بأنها ”خادشة للحياء“ عبر حسابها في موقع تويتر، ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل وصفه متابعون بأنه ”مثير“، فيما علقت هي عليها قائلة: “ الصورة عجبتني“.

لكن ما إن نشرت العتيبي الصورة حتى انهالت ردود الفعل الحادة عليها من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد السعودية.

وقال مغرد يدعى ”جمال: ”بصراحه الحب والعشق شيء جميل وأساسي في الحياه لكن يفقد نكهته حين يصير عمل دعائي وهناك خصوصيات واحضان خاصه يجب الا تكون للعامه مع احترامي للحريات الشخصيه كامله اعتقد في صور لاوضاع اخري اكثر جمالا وتعكس عمق الحب والعشق بشكل افضل تراعي الذوق العام ومشاعر الناس في مجتمع شرقي“.

بصراحه الحب والعشق شيء جميل وأساسي في الحياه لكن يفقد نكهته حين يصير عمل دعائي وهناك خصوصيات واحضان خاصه يجب الا تكون للعامه مع احترامي للحريات الشخصيه كامله اعتقد في صور لاوضاع اخري اكثر جمالا وتعكس عمق الحب والعشق بشكل افضل تراعي الذوق العام ومشاعر الناس في مجتمع شرقي — Jamal eshag abdelmo (@hot_eshag) February 4, 2020

وعابت مغردة تدعى ”تغريد“ على الناشطة السعودية نشر الصورة رغم إعجابها بها، قائلة: ”مرا حلوه الصوره ..بس والله عيب وغلط تنحط هنا“.

مرا حلوه الصوره ..بس والله عيب وغلط تنحط هنا — ????????تغريد (@T_tagreed90) February 4, 2020

يذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءا من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض دون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وألا يتزوج عليها.

وأخيرا نشرت مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة حينما ظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر وهي في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وبعدها نشرت فيديو آخر وهي في حضن زوجها جعلها عرضة لهجوم واسع.

وقبل أيام فاجأت العتيبي المتابعين بأنها كانت محتجزة للتو في أحد مراكز الشرطة وخرجت بكفالة نافية ما يتردد حول حمايتها من الدولة.