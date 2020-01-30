السعودية فوز العتيبي تهدي متابعيها صورة ”خادشة للحياء“

عادت السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل مجددا بعد نشرها صورة ”خادشة للحياء“ مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها.

وأظهرت الصورة التي نشرتها فوز العتيبي عبر حسابها في موقع ”تويتر“، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز قائلة: ”‏حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“.

وعلى مقطع الفيديو الذي نشرته، علقت: ”‏احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير“.

احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير ???? pic.twitter.com/SSvE3sbOje — فوز العتيبي (@zooztox) January 29, 2020

وانقسم المتابعون بين مشيد معجب بالفستان وبين معارض له مطالبا إياها بالاحتشام قليلا وعدم نشر خصوصياتها مع زوجها، في حين أحب بعض المتابعين جعلها تستدل على بعض المحال والمواقع التي تبيع الفستان الذي تساءلت حوله.