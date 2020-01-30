نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة ”قلبي يا قلبي“ (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أغنيتها الجديدة ”قلبي يا قلبي“ رغم أن أزمة القتيل السوري على يد زوجها فادي الهاشم، لا تزال تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل.

وروجت نانسي للفيديو كليب عبر حسابها على موقع ”انستغرام“، وكتبت قائلة: ”كن أول من يستمع إلى الأغنية الجديدة“.

ولم تسلم نانسي من هجوم متعاطفي ضحية الشاب السوري محمد الموسى، فأبدى البعض استغرابه، حيث قال أحدهم: ”معقولة ألك نفس تغني وترقصي بعد اللي عملتوه ببيتكم وين الإنسانية وين ضميرك كيف قادرة تنامي وتاكلي تشربي بغض النظر على مين الحق“، بينما شجعها آخرون وامتدحوا أغنيتها وعبروا عن اشتياقهم لها.

يذكر أن نانسي عجرم، تواصل المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، حيث تستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

وأحدثت قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي جدلا واسعا، وتأزمت الواقعة بعد أن ادعت القاضية غادة عون على زوج نانسي بجرم قتل محمد موسى عمدا، وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.

وفي وقت سابق، قالت زوجة الشاب السوري محمد الموسي خلال لقائها ببرنامج الإعلامي طوني خليفة إن ”هناك سرا في قتل زوجها، رافضة تماما وصفه بالسارق، خاصة أنه إنسان متدين ودائما يصلي ويصوم على حد قولها“، مطالبة بضرورة كشف الحقيقة كاملة.

وفي أحدث مستجدات القضية، أعلنت محكمة جبل لبنان موعد استكمال قضية قتل طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم للقتيل السوري محمد حسن الموسى، وقالت المحكمة، إن الجلسة القادمة ستكون في شهر مارس المقبل.