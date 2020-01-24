نانسي عجرم تحسم الجدل حول انسحابها من ”ذا فويس كيدز“ (صورة)

حسمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل الدائر بشأن انسحابها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“ وذلك في إطار إعلانها مواصلة نشاطاتها الفنية بعد أزمة قتيل منزلها التي وقعت قبل أسبوعين.

ونشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ أشارت فيها بعلامة النصر وهي داخل كواليس تصوير برنامج ”ذا فويس“، لتنفي الشائعات التي أُطلقت بشأن انسحابها من البرنامج ودفعها غرامة مالية.

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بوسم خاص بالبرنامج في تأكيد واضح على أنها لن تتخلى عن دورها في لجنة تحكيم البرنامج.

وجاءت هذه الصورة تزامنًا مع الجلسة الأولى لزوجها فادي الهاشم التي عقدت الخميس للتحقيق معه على خلفية قتله الشاب محمد الموسى، إذ ظهرت نانسي عجرم وهي مبتسمة وارتدت فستانًا أحمر اللون وكانت تؤدي دورها كمدربة في لجنة التحكيم.

View this post on Instagram ✌????❤️#TheVoiceKids #NancyAjram @tonysawayasalon @fadykataya @onze_heures_onze A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jan 23, 2020 at 8:38am PST

وأثارت هذه الصورة تفاعل الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين اعتبروا أنها أرادت إيصال رسائل عدة منها أن الحادثة لم تهزمها وتؤكد على عودتها للساحة الفنية بقوة ومنها إلى برنامج ”ذا فويس كيدز“ بالأخص.

يذكر أن نانسي عجرم تستعد لإحياء حفلين غنائيين جديدين، في فبراير وأبريل المقبلين وسيقام الحفل الأول في مصر، 28 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، في حين يقام الحفل الثاني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم 2 أبريل حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم عبر ”إنستغرام“.