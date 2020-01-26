السعودية تسمح لكل مسافر بإدخال 100 علبة سجائر مع تزايد الرفض لعلب الدخان الجديدة

قررت الهيئة العامة للجمارك في السعودية، السماح للأفراد الذين يدخلون المملكة، بجلب مئة علبة سجائر معهم من خارج البلاد، مع تزايد الرفض بين المدخنين لعلب السجائر الجديدة في المملكة خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية، عن نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان التويجري، قوله إنه ”تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على السماح للأفراد بإدخال 10 (كروزات) سجائر أو 100 علبة (باكيت) للشخص الواحد“.

وأوضح التويجري أن الـ100 علبة التي سيقوم الأفراد بإدخالها للاستهلاك الشخصي، سيتم ترسيمها وإخضاعها للضريبة، وتعامل كما لو تم استيرادها من قبل الوكيل، مبينا أن مقدار الضريبة التي يتم تحصيلها يعتمد على سعر معياري لها، بغض النظر عن تكلفة الشراء، إذ هناك أسعار محددة لمنتجات التبع والضريبة مبنية على قيمتها.

وتصاعدت شكاوى المدخنين في السعودية من علب السجائر الجديدة التي ألزمت المملكة شركات التبغ بها، وتركزت الاتهامات نحو الشركات المصنعة بعد أن تبرأت هيئة الغذاء والدواء الحكومية من كونها طلبت أن يتم تغيير محتوى السجائر، الذي يؤكد عدد كبير من المدخنين أنه رافق التغليف الجديد.

وأكدت لجنة حكومية سعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ الجديدة في الأسواق، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك وفق ما أظهرته نتائج تحاليل واختبارات أجريت بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة.

وأوصت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بإلزام الشركات المصنعة للتبغ بمعالجة الاختلاف، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

ولجأ كثير من المدخنين في السعودية، لشراء علب سجائر يتم جلبها من خارج المملكة عبر المسافرين، وبأسعار مرتفعة لتجنب تدخين السجائر الجديدة التي يقولون إنهم يواجهون آثارا جانبية عديدة على صحتهم عند تدخينهم من العلب الجديدة المتداولة في الأسواق.

وتكافح السعودية، مثل كل دول العالم، التدخين من خلال خطط وحملات عديدة تستهدف خفض أعداد المدخنين، عبر فرض ضرائب عالية على علب السجائر ليرتفع سعرها، إضافة إلى حظر التدخين في الأماكن العامة، إلى جانب حملات التوعية والتثقيف وعيادات مساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.