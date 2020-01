إحداهما بالنقاب والأخرى بـ“المايوه‎“.. السعودية رهف القنون تثير الجدل بصورتين جديدتين

أثارت الشابة السعودية المقيمة خارج المملكة، رهف القنون، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد؛ بعدما نشرت صورتين لها، ظهرت في إحداهما مرتدية النقاب الذي لازمها في حياتها بالسعودية، وفي الأخرى بالمايوه الذي بدأت بارتدائه منذ وصولها إلى كندا، العام الماضي.

وأقدمت القنون التي فرت من عائلتها وبلادها مطلع العام 2019 إلى تايلاند، قبل أن تحصل على اللجوء في كندا، على نشر الصورتين للمقارنة بينهما وإظهار التغيير الذي طرأ على حياتها، بحسب ما علقت على الصور.

وكتبت الشابة ابنة الـ 18 عاما عبر ”تويتر“، ”إن حياتها تغيرت بشكل كبير، وأصبحت حرة، ولم تعد مجبرة على ارتداء الملابس السوداء“، في إشارة للزي الشائع عند نساء المملكة، بجانب أنها تخلصت من ”تحكم الرجال“، على حد قولها.

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 26, 2020