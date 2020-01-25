بعد أيام من وفاة والده.. إيهاب توفيق يغني في ملهى ليلي (صور)

أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق، حفلا غنائيا في القاهرة، بعد أسبوعين من وفاة والده؛ في حريق بمنزله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قيل إنّها لسهرة غنائية في ملهى ليلي، شهدت تفاعلا كبيرا بين المطرب المصري والجمهور، الذي بدت عليه علامات تجاوز محنة وفاة والده.

لكن قصر الفترة الزمنية بين الوفاة والعودة لخشبة المسرح، كانت مسار انتقادات عديدة على مواقع التواصل.

وكان والد إيهاب توفيق قد توفي إثر حريق اندلع في منزله بمدينة نصر، حيث فارق الحياة مختنقا من الدخان.