وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض القاهرة للكتاب

في مفاجأة صادمة للحضور بأول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، توفي الكاتب المصري الشاب محمد حسن خليفة، داخل المعرض، أثناء استقباله جمهوره، للاحتفال بمجموعته القصصية الأولى، والتجول في المعرض برفقة بعض الأصدقاء.

وسقط الكاتب المصري الشاب مغشيا عليه أثناء شرائه الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، إلا أنه تبين وفاته بمجرد وصوله للمستشفى.

وصدر للكاتب الشاب محمد حسن خليفة هذا العام، في معرض القاهرة للكتاب، مجموعة قصصية بعنوان ”إعلان عن قلب وحيد“، كما كان يكتب مقالات له في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري، حيث كان من المقرر إدارة ندوة ثقافية له في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات المعرض.

والمثير للدهشة، هو ما كتبه الشاب الراحل عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قبل وفاته بساعات، حيث كتب جزءا مقتبسا من قصة ”روحي مقبرة“، ضمن قصص مجموعته القصصية ”إعلان من قلب وحيد“.

وجاء نص ما كتبه: ”علقت خبر موتي على الحائط، وكل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه، لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيدا عن الوفيات ما زالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة“.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح أمس الأربعاء، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن يتم استقبال الجمهور بدءا من اليوم الخميس.