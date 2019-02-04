“الهيئة المصرية” تعلن عن الفائزين بجوائز معرض القاهرة للكتاب‎

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، يوم الإثنين، جائزتها لأفضل كتاب في 11 فرعًا، والتي تقدمها سنويًا بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفاز بالجائزة في فرع الرواية أحمد القرملاوي عن رواية (نداء أخير للركاب) الصادرة عن مكتبة الدار العربية للكتاب. واختارت لجنة التحكيم رواية القرملاوي من بين 53 رواية ترشحت هذا العام.

وفي فرع القصة، فاز بالجائزة محمود عبدة عن المجموعة القصصية (فرميليون) الصادرة عن دار الشروق.

وتنافست في هذه الفئة 18 مجموعة قصصية.

وفاز ديوان (محاولة لاستصلاح العالم) للشاعر محمود سباق، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالجائزة في فرع شعر الفصحى.

أما في فرع شعر العامية، فاز ديوان (مع إني قادر أفرح) للشاعر بهي الدين عبداللطيف عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي فرع الفنون، فاز كتاب (خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي) لمؤلفه مدير التصوير سعيد شيمي والصادر عن دار الكرمة، وفي فرع النقد الأدبي فاز رضا عطية عن كتابه (الاغتراب في شعر سعدي يوسف) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز محمد بغدادي بجائزة فرع المسرح عن نص (يعيش أهل بلدي) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفي فرع كتاب الطفل فاز الشاعر زين العابدين فؤاد عن كتاب (لنا حق) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفازت بجائزة أفضل كتاب مترجم علا عادل عن كتاب (المختطفات.. شهادات من فتيات بوكو حرام)، الصادر عن العربي للنشر والتوزيع.

أما في فرع العلوم الإنسانية، ففاز بالجائزة حمدي سليمان عن كتاب (واحة الرُب الأسود.. ثقافة الإنتاج في مجتمع صحراوي) عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي فرع الكتاب العلمي فاز لطفي الشربيني عن كتاب (الوصمة!! ومعاناة المريض النفسي) عن دار العلم والإيمان.

وحجبت لجنة التحكيم الجائزة في فرع العلوم الرقمية، فيما ذهبت الجائزة في فرع تحقيق التراث لوليد الإمام مبارك عن كتاب (القول الصريح في علم التشريح)، عن دار الكتب والوثائق القومية.

وفازت دار روابط للنشر وتقنية المعلومات بجائزة أفضل دار نشر لعام 2018، وتبلغ القيمة المالية للجائزة في كل فرع من الفروع 10 آلاف جنيه مصري (نحو 567 دولارًا).