تخصيص 50% من دخل مباراة الاتحاد والعدالة بالدوري السعودي لأسرة مشجع النمور الذي غيبه الموت

أعلن نادي الاتحاد السعودي تخصيص 50% من دخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام العدالة لصالح أسرة الراحل عادل باحبيشي عضو رابطة مشجعي الفريق.

ونشر نادي الاتحاد بيانا على حسابه الرسمي في ”تويتر“ قال فيه إن الخطوة تأتي تجسيداً لروح الأسرة الواحدة التي تسود نادي الاتحاد.

وقدم أنمار الحائلي رئيس النادي باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل ولكافة أعضاء الرابطة.

والمشجع باحبيشي هو عضو أساسي في الرابطة الجماهيرية لنادي الاتحاد، وكانت قد وافته المنية قبل أسبوع بعد أن داهمه المرض وأصدر النادي وقتها بياناً لتعزية أسرته.

????النادي يخصص 50% من دخل مواجهة العدالة لأسرة باحبيشي #الاتحاد_قوة pic.twitter.com/UQY1uUYfI0 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 23, 2020

والمشجع الاتحادي لم يصل للخمسين من عمره حيث تعرض لداء عضال فقد على أثره حياته، حيث كان قبل ذلك دائم التواجد في مدرجات النمور.

من جهتها، امتدحت جماهير الاتحاد بادرة الإدارة، معتبرة أن ذلك نوع من الوفاء لمشجع اتحادي كرّس حياته لخدمة ناديه

ويستضيف الاتحاد نظيره العدالة السبت المقبل في ختام مباريات الجولة الـ15 والدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.