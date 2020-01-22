تقارير: نادي الاتحاد السعودي يحسم صفقة عبدالمجيد السواط

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد حسمت صفقة انتقال عبدالمجيد السواط لاعب التعاون، في صفقة انتقال حر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي الاتحاد تجري العديد من الاتصالات مع إدارة نادي التعاون لشراء ما تبقى من عقد اللاعب ليمثل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد أنهت صفقة السواط بعد منافسة شرسة مع إداراتي النصر والأهلي، حيث كان السواط على مقربة من تمثيل النصر إلا أن الاتحاديين حسموا الصفقة في الساعات الأخيرة لصالحهم.

وكانت مفاوضات النصر مع اللاعب قد فشلت بسبب شروط انضباطية وضعتها إدارة النادي مع اللاعب وهو ما رفضه.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن إدارة النادي العاصمي قدمت له 10 ملايين ريال مقابل التعاقد معه لمدة 4 مواسم.

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي العاصمي وضعت شروطاً في العقد في حال الحصول على المبلغ كاملاً.

ورفض اللاعب ذلك حيث اشترط منحه مقدم عقد عام كامل بواقع 2.5 مليون ريال وهو ما رفضته الإدارة.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تنافس أندية الأهلي والاتحاد والنصر لضم اللاعب الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع التعاون.