وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح (صورة)

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري إبراهيم فرح عن عمر ناهز الـ68 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وكتب محمود، نجل الفنان عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله، إن شاء الله هنصلي عليه في السيدة نفيسة بعد صلاة العصر أو ما بين العصر والمغرب“.

وكان فرح قد تعرض لوعكة صحية، خلال شهر يناير الجاري، أثناء تصوير مشاهده في فيلم ”ماكو“ بتركيا، حيث نقل إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج، لكن حالته تدهورت ودخل في غيبوبة لمدة 3 أيام قبل استفاقته منها.

ونشر محمود وقتها، صورة لوالده إبراهيم فرح، عبر حسابه على فيسبوك، ظهر فيها الأخير مستلقيا على السرير داخل المستشفى، خلال تلقيه العلاج.

يذكر أن إبراهيم فرح قدم العديد من الأدوار في عدة أعمال معروفة، مثل: ”الخواجة عبدالقادر“، ”شيخ عرب همام“، ”كفر دلهاب“، ”حلاوة الدنيا“، ”واحة الغروب“ و“الزبيق“، وغيرها من الأعمال الحاضرة بين الجمهور.

يذكر أن مصر شهدت وفاة 3 ممثلين خلال الـ24 ساعة الماضية، وهم: الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي توفيت مساء أمس الخميس، ثم الممثلة القديرة نادية رفيق، التي توفيت صباح اليوم الجمعة، وآخرهم رحيل الفنان إبراهيم فرح ظهر اليوم.