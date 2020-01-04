نجيب الزامل يتحدث عن المرض الذي تسبب بوفاته (فيديو)

توفي الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل، اليوم السبت، في ماليزيا؛ بعد صراع طويل مع مرض مزمن في الكلى منذ الولادة.

ويكشف الزامل في حديث إعلامي سابق تفاصيل معاناته مع المرض الذي تسبب في النهاية بوفاته، قائلا إن جسمه من السهل عليه التقاط الأمراض والفيروسات، ذلك لأنه يعاني من ضعف في المناعة الذاتية؛ بسبب مرض الكلى الذي أصابه منذ الولادة.

وأضاف الزامل أنه ”من أجل ذلك فإني أدخل المستشفيات من صغري، الأمر الذي غير نظرتي للحياة“، مبينا أنه ”يحترم المرض لما رأى فيه من جوانب إنسانية وجميلة، وفق تعبيره.

وأشار الزامل إلى أن ”معظم الأدباء والمفكرين والعلماء، يحملون في أجسادهم المرض“.

رحم الله #نجيب_الزامل ترك أثراً جميلاً بصبره وفلسفته مع المرض الذي عاش معه، لأنه كان مقبلاً على الحياة، ومستثمراً فيها أيامه التي عاشها ليغادر الدنيا محتسباً.#نجيب_عبدالرحمن_الزامل pic.twitter.com/IuGHZhSURn — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) January 4, 2020

يشار إلى أن الزامل، توفي صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ في ماليزيا؛ بعد صراع مع مرض الكلى، وفقا لما ذكره مدونون سعوديون، دون أن يتضح بعد مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.