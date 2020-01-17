إنشاء مركزين عالميين لتسجيل سلالات الإبل والتحكيم في المنازعات حولها بالسعودية

قررت المنظمة الدولية للإبل، ومقرها الرياض، إنشاء مركز دولي لسلالات الإبل، وآخر للتحكيم في المنازعات حولها، في خطوة جديدة من المنظمة حديثة النشأة، لتنظيم عالم حيوان الصحراء، الذي يستقطب عشاقا كثرا في عدد كبير من الدول.

ويستهدف إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل، والذي سيتخذ من الرياض مقرا له، تقييد جميع المعلومات المتصلة بالإبل وسلالاتها.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، السعودي فهد بن فلاح بن حثلين، إن قرار إنشاء المركز تضمن إمكانية إنشاء فروع له بقرار من مجلس إدارة المنظمة في الدول الأعضاء حسب الحاجة.

وأضاف أن المركز سيعمل على تحقيق 12 هدفا، بينها إنشاء قاعدة بيانات دولية موثقة عن سلالات الإبل وتنظيمها ومنح شهادات توثيق السلالة، إلى جانب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات إلكترونية لسلالات الإبل، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.

وأوضح بن حثلين أن المركز سيكون مخصصا لإصدار شهادات تحديد السلالة للإبل، وفقا للأنظمة والتعليمات التي يعتمدها المركز، كما سيقوم بتقديم المشورة والدعم الفني للمُلاك والمنتجين والمربين، فيما يتعلق بسلالات الإبل، إلى جانب إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة ذات الصلة بسلالات الإبل وتنظيمها والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وإقامة شراكات مع الجهات المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بسلالات الإبل.

وقال إن المركز سينظم الدورات التدريبية المتصلة بسلالات الإبل ورعايتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم، كما أنه سيمثل المنظمة الدولية للإبل في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بسلالات الإبل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للإبل وإبرازه ونشره والمحافظة عليه، والتعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية.

وقررت المنظمة خلال اجتماعها في السعودية، إنشاء المركز الدولي للتحكيم والوساطة في منازعات الإبل، بحيث يكون الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات المتعلقة في جميع شئون الإبل (سباقات، مزايين، والمنازعات ذات الصلة عن طريق التحكيم أو الوساطة).

وقال بن حثلين إن المركز يعد جهة مستقلة ومحايدة معترف بها من المنظمة الدولية للإبل، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، ومن أهم مبادئه عدالة الإجراءات والتمثيل العادل.

وأوضح أن المركز سيعمل على إعداد الأساس القانوني لممارسة ومباشرة مهامه، بحيث يعد النظام الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية وأي تعديلات عليهما والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة، ويعد الأساس القانوني لممارسة ومباشرة التحكيم في شؤون الإبل وإصدار القرارات التحكيمية بشأن جميع المنازعات.

وأضاف أن المركز تأسس بمرجعية قانونية تتوافق مع الميثاق الدولي للإبل الصادر في 21 مارس/ آذار 2019 في الرياض، وبما يتوافق مع قوانين المنظمة الدولية للإبل، لافتا إلى أن المركز سيكون مختصا بالمنازعات التي قد تنشأ بين الاتحادات أو الأندية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو ”الممارسين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين والوسطاء“، أو منظمي الأحداث المتعلقة بالإبل أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة.

إلى جانب المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات، والمنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط تحكيم يحيل المنازعة إلى المركز، إضافة إلى المنازعات ذات البعد الدولي إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل انطلقت في 21 مارس/آذار 2019 من العاصمة الرياض، بمشاركة 96 دولة تشاطر المملكة الاهتمام الكبير نفسه بحيوان الصحراء من خلال تنظيم مهرجانات ومسابقات متعددة له بجوائز مالية سخية للملاك.