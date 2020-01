العارضة السعودية ريم الصانع تثير الانتقادات بحديثها عن ”المواعدة“ (فيديو)

View this post on Instagram

عقب ظهورها في مقطع مصور، تنتقد فيه إحدى صديقاتها بسبب رأيها المعاكس فيما يتعلّق بالعلاقات العاطفية والمواعدة، لتتهم الصانع صديقتها بأنها شخص "غيور"، حيث استبدلت النصح بالحكم والانتقاد السلبي، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل إلى شن موجة انتقاد كبيرة على الفاشينيستا السعودية، متهمين إياها بأنها "تجاهر بالمعصية". . . كما وجهت الصانع في المقطع، نصائح وإرشادات للفتيات، مستذكرة إحدى تجاربها السابقة والتي تركت أثرا كبيرا في نفسها بسبب "سوء" تعامل حبيبها السابق معها، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال وإزالة شوائب هذه العلاقة من حياتها، وأن عامل "الوقت" هو الكفيل في تخطي تلك التجارب ونسيانها، حسب ما قالت…