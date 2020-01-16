العارضة السعودية ريم الصانع تثير الانتقادات بحديثها عن ”المواعدة“ (فيديو)

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مواطنتهم عارضة الأزياء ريم الصانع، بعد نشرها فيديو لها وصفه الكثيرون بالجريء والمخالف للعادات بالمملكة، متهمين إياها بحثّ الشباب على إقامة علاقات غير شرعية، بحسب قولهم.

وسخرت ريم الصانع في المقطع الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ من صديقتها التي تقدم لها النصيحة بشأن مواعدة أحد الشباب: ”بطلع موعد مع واحد، وأكون مبسوطة وهو ابن عيلة ومحترم لكي نستمتع بالعشاء سوياً، تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك.. المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعيني“، متهمة إياها بالغيرة منها، وأنها ”معقدة“.

وأثار الفيديو استياء ناشطين، حيث اعتبروا فحوى كلام ريم تشجيعا على المواعدة والعلاقات غير الشرعية، مطالبين بمقاطعتها لأنها تمثل قدوة سيئة للفتاة الخليجية.

وهاجم مغردون عبر هاشتاغ #ريم_الصانع في موقع التواصل ”تويتر“، العارضة السعودية، حيث قالت مغردة تدعى ”إيمان“: ”‏‎وش فيهم البنات صار عادي تقول بطلع مع واحد وتتبجح وتفتخر .. وين الاهل هل هم راضين؟“.

‏‎‎وعلق ”حسن الفرحان“ مستغربا: ”من جد تتجاهر بالمعصية أعتقد غياب المربي لديها من الصغر لحول ولاقوه الا بالله وين حنا بنوصل الله لايبلانا“.

من جد تتجاهر بالمعصيه اعتقد غياب المربي لديها من الصغر لحول ولاقوه الا بالله وين حنا بنوصل الله لايبلانا — حسن سعد الفرحان (@alfarhan515) January 16, 2020

‏‎‎بدوره، انتقد علي: ”الموضوع مش موضوع الأهل وين !! الموضوع أكبر، الواعز الديني وين ؟؟ مخافة الله وين؟“.

الموضوع مش موضوع الاهل وين !! الموضوع أكبر ،، الواعز الديني وين ؟؟ مخافة الله وين ؟ — Ali (@Ali0550055) January 16, 2020

واعتادت العارضة السعودية إثارة الجدل حولها، حيث سبق أن تعرضت لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترتدي ”البكيني“ على شاطئ إحدى الدول الأجنبية.