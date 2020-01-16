العارضة السعودية ريم الصانع تثير الانتقادات بحديثها عن ”المواعدة“ (فيديو)

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مواطنتهم عارضة الأزياء ريم الصانع، بعد نشرها فيديو لها وصفه الكثيرون بالجريء والمخالف للعادات بالمملكة، متهمين إياها بحثّ الشباب على إقامة علاقات غير شرعية، بحسب قولهم.
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عقب ظهورها في مقطع مصور، تنتقد فيه إحدى صديقاتها بسبب رأيها المعاكس فيما يتعلّق بالعلاقات العاطفية والمواعدة، لتتهم الصانع صديقتها بأنها شخص "غيور"، حيث استبدلت النصح بالحكم والانتقاد السلبي، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل إلى شن موجة انتقاد كبيرة على الفاشينيستا السعودية، متهمين إياها بأنها "تجاهر بالمعصية". . . كما وجهت الصانع في المقطع، نصائح وإرشادات للفتيات، مستذكرة إحدى تجاربها السابقة والتي تركت أثرا كبيرا في نفسها بسبب "سوء" تعامل حبيبها السابق معها، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال وإزالة شوائب هذه العلاقة من حياتها، وأن عامل "الوقت" هو الكفيل في تخطي تلك التجارب ونسيانها، حسب ما قالت… #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #مودل #فاشن #مشاهير #أخبار_مشاهير #فيديو #فيديوهات #saudi #fashion #beauty #trend #news #video
وسخرت ريم الصانع في المقطع الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ من صديقتها التي تقدم لها النصيحة بشأن مواعدة أحد الشباب: ”بطلع موعد مع واحد، وأكون مبسوطة وهو ابن عيلة ومحترم لكي نستمتع بالعشاء سوياً، تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك.. المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعيني“، متهمة إياها بالغيرة منها، وأنها ”معقدة“.
وأثار الفيديو استياء ناشطين، حيث اعتبروا فحوى كلام ريم تشجيعا على المواعدة والعلاقات غير الشرعية، مطالبين بمقاطعتها لأنها تمثل قدوة سيئة للفتاة الخليجية.
وهاجم مغردون عبر هاشتاغ #ريم_الصانع في موقع التواصل ”تويتر“، العارضة السعودية، حيث قالت مغردة تدعى ”إيمان“: ”وش فيهم البنات صار عادي تقول بطلع مع واحد وتتبجح وتفتخر .. وين الاهل هل هم راضين؟“.
وعلق ”حسن الفرحان“ مستغربا: ”من جد تتجاهر بالمعصية أعتقد غياب المربي لديها من الصغر لحول ولاقوه الا بالله وين حنا بنوصل الله لايبلانا“.
من جد تتجاهر بالمعصيه اعتقد غياب المربي لديها من الصغر لحول ولاقوه الا بالله وين حنا بنوصل الله لايبلانا
— حسن سعد الفرحان (@alfarhan515) January 16, 2020
بدوره، انتقد علي: ”الموضوع مش موضوع الأهل وين !! الموضوع أكبر، الواعز الديني وين ؟؟ مخافة الله وين؟“.
الموضوع مش موضوع الاهل وين !! الموضوع أكبر ،، الواعز الديني وين ؟؟ مخافة الله وين ؟
— Ali (@Ali0550055) January 16, 2020
واعتادت العارضة السعودية إثارة الجدل حولها، حيث سبق أن تعرضت لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترتدي ”البكيني“ على شاطئ إحدى الدول الأجنبية.