السلطات السعودية تضبط متسللا بحوزته مجموعة فهود (فيديو)

تمكنت السلطات الرسمية في السعودية، يوم الأربعاء، من ضبط متسلل بحوزته مجموعة فهود في منطقة جازان، كان ينوي تهريبها داخل أراضي المملكة، إلا أنه لم ينجح بذلك.

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إنها تلقت ”بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة“، موضحة بأنه جرى ضبط الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى السعودية.

وبينت الهيئة عبر ”تويتر“ بأنه ”تم ضبط الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى السعودية، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها؛ حيث باشرت الهيئة البلاغ وتم تسلم الضبطية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، بالتعاون مع شرطة منطقة جازان“.

وأكدت أن ”استيراد الأفراد والمؤسسات للحيوانات المفترسة واقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام“.

وكان عدد من المغردين تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو متنوعة تظهر الفهود المضبوطة داخل مركز للشرطة.