رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

خرجت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن صمتها للرد على شائعة وفاتها التي انتشرت أخيرا على السوشيال ميديا، قائلة إنها أصبحت لا تحزن من تداول تلك الأخبار عنها.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ظهر فيه تجمع عدد كبير من الفنانات في منزل رجاء الجداوي.

وقالت بوسي شلبي في الفيديو: ”إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا إن رجاء فيها حاجة، أهو إحنا كلنا معاها“، في حين علقت الجداوي قائلة: ”الحياة حلوة بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة“.

وأردفت: ”أتمنى من الذين يتمنون الشر للناس أن يمتنعوا، لأن من يقولون هذه الأخبار سيأتي يوم وغيرهم سيقولون عنهم نفس الأنباء“.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها رجاء الجداوي كان مسلسل ”شبر مية“، بطولة أحمد السعدني ونجلاء بدر وندى موسى، تأليف شريف بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت.‏