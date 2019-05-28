بعد تعرضها لوعكة صحية.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها عقب نقلها إلى المستشفى.

وقالت أميرة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن والدتها غادرت المستشفى ظهر اليوم عقب تلقيها العلاج اللازم، حيث أصيبت بإجهاد شديد وجفاف عالٍ بسبب الصيام، خلال رحلة عودتها من دبي إلى القاهرة.

وأشارت أميرة إلى أن الحالة الصحية لوالدتها ”جيدة الآن، حيث ستحصل على قسط من الراحة في المنزل بعد الإرهاق الذي تعرضت له بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض السكر لديها، ما أدى لتعرضها لوعكة طارئة“.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد، نُقلت على إثرها للمستشفى.