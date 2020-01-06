زيادة غرامة دنيا بطمة ومنعها وشقيقتها من السفر

قررت محكمة مغربية بمدينة مراكش، رفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي؛ وذلك على خلفية تورطها في ملف حساب ”حمزة مون بيبي“، الذي يفضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

ونقل موقع ”آذار“ المغربي المقرب من الأجهزة القضائية، أن محكمة الاستئناف بمراكش، قضت صباح اليوم الإثنين، برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم، ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

كما قررت المحكمة ذاتها الإبقاء على قرار المنع من السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، وهو ما يدل على أن القضية ستتخذ أبعادا أخرى، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام، وتسجيل شكوى جديدة من قبل الإعلامية المغربية مريم سعيد ضد بطمة ومن معها في قضية حساب ”سناب شات“، الذي أثار جدلا واسعا؛ بسبب ما سببه من مشاكل أسرية ومهنية لعدة شخصيات.