مريم سعيد تقدم شكوى ضد دنيا بطمة وحساب ”حمزة مون بيبي“

قدمت المذيعة المغربية مريم سعيد شكوى ضد المغنية دنيا بطمة و العصابة المتهمة في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“ حسب عدة مواقع مغربية.

وكانت مريم سعيد ضحية للحساب الذي استهدف عدة مشاهير ، حيث نشر لها صورا قديمة ، كما أن الصحفي المغربي سيمو بلبشير أحد المتهمين بالتورط فيه، تحدث أكثر من مرة بكلام سيئ وبذيء عن المذيعة المعروفة مما عرضه لهجوم من الفنانين و الإعلاميين المغاربة ، لكن المعنية بالأمر لم تقم بالرد عليه أبدا، وقد فر إلى الولايات المتحدة بمجرد بدء التحقيق في القضية.

وأكد الإعلامي الإماراتي صالح الجاسمي ، شقيق المغني حسين الجاسمي ، في فيديو نشره على حسابه في ”سنابشات“،أن حساب ”حمزة مون بيبي“ كان وراء فقدان مريم سعيد لوظيفتها في ”ام بي سي“ ، وفي إلغاء زفافها قبل يومين من موعده.

وأضاف أن ذلك الحساب أضر بعدة أشخاص وخرب بيوتا ، كما تضرر منه هو شخصيا.

ومن شأن شكوى مريم سعيد أن تؤزم وضعية بطمة وشقيقتها ،خصوصا أن القضاء قرر متابعتهما رسميا بتهم “ المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر“.

وتم منعها من السفر في مطار محمد الخامس المغربي ، بناء على استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق الذي لم يمنعها من مغادرة التراب المغربي.