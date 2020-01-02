تقنية صوتية جديدة تنبهك عبر سماعات أذنك للسيارات المسرعة (صورة)

طور باحثون من جامعة كولومبيا تقنية جديدة لعمل تحذير صوتي للمشاة، لتنبيههم للتهديد الذي تشكله السيارات عند عبورهم الطريق.

وتعمل التقنية الجديدة عبر سماعات رأس ذكية تستخدم آليات يمكنها تفسير أصوات السيارات من مسافة تصل إلى 60 مترا، كما يمكنها بعد ذلك تقديم معلومات حول موقع تلك السيارات، وتعتبر نتائج ذلك بمثابة نعمة كبيرة لسلامة المشاة في وقت يتم فيه بشكل مأساوي، موت عدد كبير على الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكره موقع ”“digitaltrends.

وتتميز سماعات الرأس المستخدمة في النظام الأوّلي بمجموعة من الميكروفونات منخفضة التكلفة، والتي تقع في أجزاء مختلفة من السماعات.

ووفقًا للموقع، فإنه يتم استخراج ميزات الصوت ذات الصلة بالسيارات من خلال دائرة متكاملة متخصصة على السماعات، والتي ترسل بعد ذلك إلى تطبيق الهاتف الذكي المقترن بها.

ويستخدم تطبيق الهاتف الذكي المقترن بالسماعات آليات للتعلم الآلي لتحديد الصوت ما إذا كان خاصا بسيارة أم لا، والذي تم تدريبه باستخدام مجموعة واسعة من أصوات من المركبات والظروف البيئية.

وذكر موقع digitaltrends““ أن النظام لا يزال غير مكتمل لسببين؛ الأول أنه يمكنه فقط تحديد الموضع التقريبي للسيارات، وليس مسارها، والثاني أن الباحثين مازالوا يحاولون اكتشاف أفضل طريقة لإرسال تلك التحذيرات لمرتدي السماعات.

ويتمثل أحد الاحتمالات لإرسال التحذيرات في تقديم أصوات تحذيرية على جوانب مختلفة من سماعات الرأس لتوضيح المكان الذي ينبعث منه الصوت بالضبط.

وتلقى ذلك المشروع بالفعل منحة قدرها 1.2 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للعلوم، ويأمل الفريق في تمرير نسخة ”أكثر دقة“ إلى إحدى الشركات حتى يمكن طرحها في السوق.