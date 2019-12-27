مصرع 7 أشخاص جرّاء فيضانات في كولومبيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

لقي 7 أشخاص حتفهم جرّاء فيضانات شهدتها كولومبيا، الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، هطلت الأمطار بغزارة، على مدينة ”تشابرال“ التابعة لإدارة توليما التي تعد واحدة من 32 إدارة في كولومبيا، تقع في منطقة الأنديز، وسط غربي البلاد. وتسببت الأمطار في فيضان نهر ”أمويا“ ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، في…