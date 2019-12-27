مصرع 7 أشخاص جرّاء فيضانات في كولومبيا

لقي 7 أشخاص حتفهم جرّاء فيضانات شهدتها كولومبيا، الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، هطلت الأمطار بغزارة، على مدينة ”تشابرال“ التابعة لإدارة توليما التي تعد واحدة من 32 إدارة في كولومبيا، تقع في منطقة الأنديز، وسط غربي البلاد.
وتسببت الأمطار في فيضان نهر ”أمويا“ ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، في قرية ”لا فيرجينيا“ التابعة للمدينة المذكورة، وفقد شخص واحد على الأقل، فضلا عن تضرر عدد كبير من المنازل، وتهدم بعضها.
وتتواصل عمليات الإنقاذ بالمنطقة بقيادة قوات من الجيش؛ للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.