سعيّد: لن أبيع الخطوط التونسية في الأرض ولا في السماء

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على رفضه تفويت (بيع) جزء من شركة الخطوط الجوية التونسية لشركاء أجانب، مؤكدًا أنها ستبقى مُلكًا للجمهورية التونسية، قائلاً: "لن يكون تفويت في الأرض ولا في السماء".

واتهم سعيّد في اجتماع مع وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني، أمس الخميس، من يسعى إلى إدخال شركاء أجانب في الشركة بـ"التفريط في مكتسبات البلاد والانصياع لتعليمات الخارج"، واصفًا إياهم بـ"اللوبيات".

وكانت وزارة النقل في تونس قد أعفت المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي، في فبراير/شباط 2021 بعد شهر ونصف، من توليها المنصب، بسبب أزمة تسيير وصعوبات مالية تفجرت في الشركة.