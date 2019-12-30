طرح 1382 وظيفة نسائية للسعوديات في الرياض‎

طرحت 39 منشأة اقتصادية في السعودية، 1382 وظيفة نسائية للسعوديات في الرياض.
جاء ذلك خلال ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، الذي نظمته غرفة الرياض مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وفق ما أفادت صحيفة ”عكاظ“ اليوم الاثنين.
وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف 836 امرأة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه ”جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل“.
وأكد منصور الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة، أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف، وتماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.