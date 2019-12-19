 انطلاق مهرجان ”مدل بيست“ للموسيقى الأول في السعودية وسط حضور لافت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

انطلاق مهرجان ”مدل بيست“ للموسيقى الأول في السعودية وسط حضور لافت (فيديو)

انطلاق مهرجان ”مدل بيست“ للموسيقى الأول في السعودية وسط حضور لافت (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

انطلق مهرجان ”مدل بيست“ الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، وسط إقبال لافت من الجنسين على مشاهدة نجوم الموسيقى العالميين والمحليين الذين يحيون حفلات المهرجان.

وتوافد سعوديون ووافدون أجانب مقيمون في المملكة، وسياح من الجنسين، على مسارح المهرجان الخمسة التي تشهد حفلات موسيقية لنجوم موسيقى معروفين لعشاقها في مختلف دول العالم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل مسارح المهرجان وطرق الوصول إليها شبانًا وفتيات وفئات عمرية أخرى في المكان للاستمتاع بحفلات المهرجان، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط بحسب القائمين عليه.

وتقام فعاليات المهرجان الذي يختتم السبت المقبل يوميًا من 4 مساءً إلى 3 صباحًا، بمشاركة نحو 70 فنان دي جي عالميًا ومحليًا، في أول نسخة من المهرجان.

ويتضمن المهرجان احتفالية رئيسية كبرى، بجانب فعاليات موسيقية وثقافية وفنية أخرى.

ومن بين نجوم الموسيقى المشاركين في المهرجان، ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين.

والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.

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