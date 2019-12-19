انطلاق مهرجان ”مدل بيست“ للموسيقى الأول في السعودية وسط حضور لافت (فيديو)

انطلق مهرجان ”مدل بيست“ الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، وسط إقبال لافت من الجنسين على مشاهدة نجوم الموسيقى العالميين والمحليين الذين يحيون حفلات المهرجان.

وتوافد سعوديون ووافدون أجانب مقيمون في المملكة، وسياح من الجنسين، على مسارح المهرجان الخمسة التي تشهد حفلات موسيقية لنجوم موسيقى معروفين لعشاقها في مختلف دول العالم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل مسارح المهرجان وطرق الوصول إليها شبانًا وفتيات وفئات عمرية أخرى في المكان للاستمتاع بحفلات المهرجان، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط بحسب القائمين عليه.

لعبوها صح اللي اخذوا البندانات معهم عالدوام ????

ومن الدوام على #مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي ????????????????#MDLBeast pic.twitter.com/YFy4KHzcSA — مدل بيست | MDLBeast (@MDLBeast) December 19, 2019

وتقام فعاليات المهرجان الذي يختتم السبت المقبل يوميًا من 4 مساءً إلى 3 صباحًا، بمشاركة نحو 70 فنان دي جي عالميًا ومحليًا، في أول نسخة من المهرجان.

الكل جاي ومدبل حمااااسه ومضبّط بندانته ????✌????

هذي الأجواء اللي بتعيشونها #مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي ???? ????#البس_البندانه_وروح_ياوحش ???????? pic.twitter.com/iTyg3CyNf5 — عيشها مع مدل بيست (@Enjoy_Saudi) December 19, 2019

ويتضمن المهرجان احتفالية رئيسية كبرى، بجانب فعاليات موسيقية وثقافية وفنية أخرى.

ما عاد فيه وقت للخيال ????????????

احجز تذكرتك و #البس_البندانه_وروح_ياوحش????????#مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي بياخذك لمستوى فوق الجنون ???????????? pic.twitter.com/E1MM4zqjrE — عيشها مع مدل بيست (@Enjoy_Saudi) December 19, 2019

ومن بين نجوم الموسيقى المشاركين في المهرجان، ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين.

والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.