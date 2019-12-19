سعد لمجرد يحيي حفًلا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض (فيديو)

أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد، أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن الحفلات الغنائية على خلفية اتهامه في قضية تحرش جنسي واغتصاب في فرنسا.

وانطلق الحفل باستعراض فني، تبعه ”لمجرد“ بتقديم العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية ”أنا ماشي ساهل“ وسط تفاعل كبير من الحضور.

#فيديو#سعد_لمجرد يتشح بالعلم السعودي والعلم المغربي في بوليفارد الرياض، ويغني ”أنا ماشي ساهل“.. شكرا معالي المستشار @Turki_alalshikh على هذه التجربة الفريدة التي أسعدت بها الجمهور السعودي..#سعد_المجرد_موسم_الرياض pic.twitter.com/5HU9T3qJFJ — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019

وبأداء استعراضي أدى سعد لمجرد أحدث أغانيه ”سلام“ بالانجليزية والأمازيغية أمام الجمهور الذي اشتعل بالحماس في الرياض.

السلام عليكم.. ردوا السلام ????????#سعد_لمجرد يؤدي أحدث أغانيه (سلام) بالانجليزية والأمازيغية أمام جمهور مشتعل بالحماس في #الرياض.. #سعد_المجرد_موسم_الرياض.. pic.twitter.com/KASZonyThD — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019

وخلال أدائه لأغنية ”انساي“ التي أطلقها على طريقة الديو الغنائي مع الفنان المصري محمد رمضان، حرص سعد لمجرد على توجيه تحية خاصة له فقال: ”تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد“.

يُشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم ينته بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت؛ إذ ممنوع عليه مغادرة فرنسا إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.