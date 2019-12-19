 سعد لمجرد يحيي حفًلا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سعد لمجرد يحيي حفًلا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض (فيديو)

سعد لمجرد يحيي حفًلا غنائيًا كبيرًا في موسم الرياض (فيديو)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد، أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن الحفلات الغنائية على خلفية اتهامه في قضية تحرش جنسي واغتصاب في فرنسا.

وانطلق الحفل باستعراض فني، تبعه ”لمجرد“ بتقديم العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية ”أنا ماشي ساهل“ وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبأداء استعراضي أدى سعد لمجرد أحدث أغانيه ”سلام“ بالانجليزية والأمازيغية أمام الجمهور الذي اشتعل بالحماس في الرياض.

وخلال أدائه لأغنية ”انساي“ التي أطلقها على طريقة الديو الغنائي مع الفنان المصري محمد رمضان، حرص سعد لمجرد على توجيه تحية خاصة له فقال: ”تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد“.

يُشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم ينته بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت؛ إذ ممنوع عليه مغادرة فرنسا إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.

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