ميريام فارس توقف حفلها في موسم الرياض لإسعاف أحد الجماهير (فيديو)

طلبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إيقاف حفلها الغنائي الأول بالسعودية، والذي تحييه ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية خطيرة، وقامت ميريام بطلب الإسعاف لإنقاذه.
وبدا التأثر واضحًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها المسرح لإحياء حفلها، حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.
الفنانة #ميريام_فارس توقف الحفل للحظات بسبب إصابة أحد الجماهير
حفل الفنانة #ميريام_فارس ضمن فعاليات #موسم_الرياض@myriamfares#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض pic.twitter.com/nfOYZe7Ytt
— روتانا (@rotana) December 18, 2019
وأعربت ميريام فارس عن سعادتها بالحفل، قائلة: ”حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحيي حفلًا جماهيريًا بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم“.
وأضافت: ”بكل صراحة أخباركم راح توصل مو بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يتكلم عن السعودية وعن الازدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح اسميه عراب الفن بالوطن العربي“.
ميريام فارس من على مسرح #موسم_الرياض:
طول عمري كنت أحلم بالغناء في السعودية واليوم تحقق حلمي @Turki_alalshikh @salhendi#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/2l6Yg6FyDy
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019
ووصل عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي منذُ انطلاقه في 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 10 ملايين زائر، بحسب رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.