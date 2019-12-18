ميريام فارس توقف حفلها في موسم الرياض لإسعاف أحد الجماهير (فيديو)

طلبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إيقاف حفلها الغنائي الأول بالسعودية، والذي تحييه ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب إصابة أحد الجماهير بنوبة قلبية خطيرة، وقامت ميريام بطلب الإسعاف لإنقاذه.

وبدا التأثر واضحًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها المسرح لإحياء حفلها، حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.

وأعربت ميريام فارس عن سعادتها بالحفل، قائلة: ”حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحيي حفلًا جماهيريًا بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم“.

وأضافت: ”بكل صراحة أخباركم راح توصل مو بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يتكلم عن السعودية وعن الازدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح اسميه عراب الفن بالوطن العربي“.

ووصل عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي منذُ انطلاقه في 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 10 ملايين زائر، بحسب رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.