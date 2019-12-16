”ميغان ماركل“ أكثر شخصية تعرضت لمعاملة مجحفة في بريطانيا خلال 2019‎

أظهر استفتاء أجرته مجلة ”ميرور“ أن أغلب البريطانيين يرون بأن ”ميغان ماركل”، زوجة الأمير هاري، هي أكثر شخصية تعرضت لمعاملة غير منصفة خلال العام 2019.

واستجوبت المجلة أزيد من 2000 إنجليزي، 50% منهم مؤمنون بتعرض الممثلة السابقة لمعاملة مجحفة منذ التحاقها بالعائلة الملكية في 2018، خصوصًا من طرف الإعلام الذي يعد عليها كل حركاتها وسكناتها طوال اليوم.

وقد اختار الأمير هاري وزوجته الاحتفال بأعياد الميلاد هذه السنة في ”لوس انجلوس“، للابتعاد قليلًا عن الضغط الذي يتعرضان له من محيطهما.

واحتلت الملكة ”اليزابيث“ المرتبة الثالثة في هذا الاستفتاء، فرأت نسبة مهمة من المستجوبين أنها بدورها تعرضت لمعاملة غير منصفة خلال العام الذي يتأهب لمغادرتنا؛ بسبب الفضيحة الجنسية للأمير اندرو، وقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون حل البرلمان، والوضع المرتبك الذي تعرفه بريطانيا بسبب الخلاف حول البريكسيت، ثم إشاعة وفاتها.

وأكمل لائحة الشخصيات الخمس التي تلقت معاملة غير منصفة كل من الممثل ومقدم البرامج الإنجليزي ”انتوني ديفيد ماكبارتلين“ في المرتبة الثانية، والناشطة السويدية المدافعة عن البيئة ”غريتا تونبرغ“، ثم ”اليكساندرا هوليود“ زوجة الطاهي البريطاني الشهير ”بول جون هوليود“.