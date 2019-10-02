تأجيل زيارة الأمير هاري وميغان ماركل لجوهانسبرغ خوفًا من ”الاختطاف“

أكد الحارس الشخصي لمايكل جاكسون مات فيدز، احتمالية تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إلى الاختطاف المسلح خلال جولتهما في جنوب أفريقيا، ونشرت صحيفة ”ديللي ستار“ البريطانية الخبر بشكل حصري.

انطلقت الجولة الملكية التي يقوم بها الأمير هاري، لبعض الدول في جنوب أفريقيا، منها ملاوي وأنغولا وبوتسوانا، وحدثت خلال الزيارة العديد من الأنشطة، مثل زيارة ميغان ماركل لإحدى ضحايا الاغتصاب، ولقاء هاري بامرأة كانت ضحية الألغام التقت بها الأميرة ديانا قبل 20 عامًا.

بحسب الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون، ومؤسس الإمبراطورية العالمية للياقة البدنية وفنون القتال في بريطانيا مات فيدس، كشف القصر الملكي البريطاني عن تأجيل جزء من خطة الجولة، المقرر فيها زيارة جوهانسبرغ، لدواع أمنية.

تعد جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، لدرجة تجعل السكان لا يثقون بالشرطة هناك، في ظل ارتفاع معدل الجرائم لا سيما القتل للعام السابع على التوالي.

وارتفع معدل جرائم القتل خلال الأشهر الماضية، بنسبة 3.4 % مقارنة بالعام الماضي، وزاد معدل الجريمة بنسبة 34% مقارنة بالأعوام الستة الماضية، والغريب في الأمر وقوف الشرطة وراء بعض هذه الحوادث.

ومن المقرر زيارة دوقي ساسكس لبلدة township بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، لمقابلة الشباب ورجال الأعمال الذين لهم دور بارز، في مواجهة تحديات البطالة المتزايدة في جنوب أفريقيا.

وبحسب فيدز، ربما تُلغي هذه الزيارة أو تتأجل؛ خشية تعرض هاري وميغان للاختطاف، وقال في هذا الصدد: ”جوهانسبرغ محاطة بأكثر المناطق عنفًا في البلاد، كما أنها تعاني من الفقر الشديد ولها باع طويل في الجرائم المسلحة، لذلك يستحيل ذهاب دوق ساسكس إلى هناك دون خطط أمنية محكمة“.

وأضاف: ”يتكدس المجرمون ويحملون السلاح في السيارات، وتمتلئ الشوارع بالأطفال المسلحين، وليس من المستبعد مهاجمتهم للموكب الملكي ومحاصرته بشكل كامل، ومن ثم يحدث الاختطاف“.

وتابع فيدز: ”تكمن المشاكل والصراعات في المناطق الجنوبية، ولمست ذلك بنفسي عندما ذهبت هناك بالخطأ ذات مرة، وكانت لي تجربة خطيرة أثارت غضب وخوف زوجتي، ونجونا من الخطر بأعجوية“.

واستطرد: ”إنهم مجهزون بكل إمكانيات الخطف والجرائم، فلديهم كلاب وطائرات هليكوبتر بجانب الطرق المحاصرة، وكلها أشياء تجعل تأمين الموكب الملكي صعبًا للغاية“.